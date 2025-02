Trump é primeiro presidente americano a ir ao Superbowl e ironiza vaias a Taylor Swift

Donald Trump tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a ir ao Super Bowl. Antes da partida entre o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs, ele se encontrou com policiais e parentes das vítimas do ataque terrorista em Nova Orleans. Trump foi bastante aplaudido pelo público. O evento contou com a presença de diversas estrelas, entre elas Taylor Swift, que foi vaiada por alguns fãs quando apareceu no telão. Trump comentou: "A única que teve uma noite mais difícil do que o Kansas City foi Taylor Swift". O Philadelphia ganhou o jogo por 40 a 22.