Trump elogia estilo mais formal de Zelensky em encontro na Casa Branca

Presidente americano sugere encontro entre líderes da Ucrânia e Rússia

Fala Brasil|Do R7

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump tenta mediar um encontro entre os presidentes da Ucrânia e Rússia, após uma conversa de 40 minutos com Putin. Durante o recente encontro na Casa Branca, Zelensky apareceu com uma vestimenta mais formal, um blazer e camisa, após críticas anteriores sobre seu estilo casual, e foi elogiado pelo presidente americano.

