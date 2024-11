Trump fez fortuna no ramo imobiliário e ganhou fama como apresentador de reality shows

Eleito para voltar à presidência dos EUA,Donald Trump nasceu em Nova York, no dia 14 de junho de 1938. filho de um descendente de alemães e de uma escocesa. Aos 13 anos, foi enviado para a Academia Militar do Estado. Não participou da guerra do Vietnã devido a questões acadêmicas e problemas médicos relacionados a um crescimento ósseo anormal no pé. Trump obteve o diploma em economia pela Universidade da Pensilvânia e aos 25 anos assumiu os negócios familiares. Tornou-se empresário imobiliário em e construiu mais de 27 mil apartamentos com apoio de programas habitacionais governamentais. Apesar das divergências com seu pai sobre estratégias empresariais, expandiu os negócios da família e figurou entre as 400 famílias mais ricas do mundo segundo Forbes. A carreira como apresentador de reality shows contribuiu para sua notoriedade. Em 2016, venceu Hillary Clinton nas eleições presidenciais após aproveitar um momento político favorável ao Partido Republicano. Durante seu governo reduziu tarifas corporativas e registrou baixos índices de desemprego.