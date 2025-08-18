Trump se reúne com Zelensky e líderes europeus após encontro com Putin no Alasca

Nesta segunda-feira (18), em Washington, EUA, Donald Trump se reunirá com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky às 14h, seguido por um encontro com líderes europeus às 15h. Entre os presentes estarão o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o secretário-geral da OTAN. A reunião ocorre poucos dias após o encontro de Trump com Vladimir Putin no Alasca, no qual a Rússia aceitou garantir segurança robusta para a Ucrânia. Durante as negociações, Trump sugeriu que Zelensky considere ceder a Crimeia e evitar a adesão à OTAN.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!