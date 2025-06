Túnel clandestino entre México e EUA é descoberto pela polícia

As autoridades mexicanas localizaram um túnel que liga Tijuana ao estado da Califórnia. A estrutura possui 600 metros de extensão e está a 13 metros abaixo do solo. Segundo a polícia, o túnel era utilizado para o tráfico de drogas e foram encontradas substâncias como metanfetamina. Os narcotúneis, frequentemente usados por cartéis, podem ter estruturas sofisticadas, com trilhos e ventilação. Essa descoberta ocorre em meio à pressão dos Estados Unidos para conter o envio de fentanil.



