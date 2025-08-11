Turistas britânicos caem no golpe do ‘Boa Noite Cinderela’ no Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro procura três mulheres suspeitas de dopar dois turistas britânicos em uma praia da cidade. Imagens registradas por testemunha mostram um dos homens desorientado e caindo na areia antes de desmaiar. As mulheres, que estavam com os turistas, fugiram em um táxi. Os estrangeiros relataram que foram drogados após consumir bebidas oferecidas pelas suspeitas, que também roubaram seus celulares e realizaram transações bancárias fraudulentas que somam cerca de R$ 110 mil. As criminosas já foram identificadas e estão sendo procuradas pelas autoridades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!