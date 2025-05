TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, completa 50 anos de história e inovação

A TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, comemora 50 anos de história. Foi a primeira emissora do Norte e Nordeste a transmitir em cores e mantém, até hoje, uma programação diversificada, com mais de 7 horas diárias de jornalismo, esporte e entretenimento. Em maio de 2010, iniciou a transição do sinal analógico para o digital, exibindo seu primeiro telejornal em alta definição. A emissora segue inovando e já tem planos para implantar a TV 3.0, que promete maior interatividade e tecnologia avançada.



