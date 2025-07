Ucrânia acusa Rússia de fazer maior ataque com drones em três anos de guerra

A Ucrânia acusou a Rússia de fazer o maior ataque com drones desde o início da guerra entre os dois países, em 2022. Teriam sido utilizadas 728 desses dispositivos não tripulados e mais 13 mísseis em uma ofensiva numa área próxima à fronteira com a Polônia. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky solicitou novas sanções contra a Rússia após a ofensiva.



