Ucrânia é alvo de maior ataque russo em três anos de guerra

A Ucrânia foi alvo do maior ataque da Rússia desde o início da guerra, que já dura três anos. A capital Kiev e outras regiões foram bombardeadas com 69 mísseis e quase 300 drones. O balanço mais recente indica 12 mortos, incluindo três crianças, e 79 feridos. Após os ataques, o presidente dos Estados Unidos expressou preocupação e destacou que Vladimir Putin pode estar "completamente louco".



