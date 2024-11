Um dos suspeitos de matar o ex-ator mirim João Rebello é preso na Bahia

Foi preso um dos suspeitos de matar o ex-ator mirim João Rebello. Wallace Santos Oliveira se apresentou na delegacia acompanhado por um advogado. Os outros dois suspeitos são considerados foragidos. A polícia disse que os dois têm mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. João Rebello foi morto a tiros no mês de outubro deste ano, quando estava dentro do carro dele, em Trancoso, na Bahia. Ele não tinha nenhum envolvimento com o crime e foi morto por engano. Quando criança, chegou a atuar em novelas.