Uso de dentes de resina fabricados em casa pode prejudicar saúde bucal, alertam dentistas

Muitos influenciadores têm mostrado como compram dentes de resina pela internet. O produto vem do exterior, normalmente da China. Parece uma solução rápida e fácil para aquele buraco no sorriso, mas os dentistas alertam que usar esse tipo de produto pode prejudicar - e muito - a sua saúde. Acompanhe a reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!