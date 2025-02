Veja a previsão do tempo para o final de semana

Em Porto Seguro (BA), o sábado (18) começou com 27ºC e uma sensação térmica de 30ºC. Após uma manhã chuvosa, o céu deve ficar limpo à noite. No domingo (19), espera-se sol com algumas nuvens e chuvas passageiras, com temperaturas entre 21ºC e 29ºC. Em Salvador (BA), a previsão é de um final de semana ensolarado, com mínimas de 22ºC e máximas de 33ºC. A orla da cidade deve atrair muitos visitantes, aproveitando o clima favorável. Já em Belo Horizonte (MG), o sábado amanheceu com 27ºC. Apesar de uma semana chuvosa, o sol apareceu e há possibilidade de chuvas típicas de verão durante o fim de semana.