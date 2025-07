Veja como brasileiros podem ser afetados pela lei anti-imigração em Portugal

As novas regras de imigração em Portugal, aprovadas pelo parlamento, aguardam sanção presidencial e geram preocupação entre os brasileiros, a maior comunidade imigrante no país. A Casa do Brasil, associação de apoio a brasileiros, destacou a importância de considerar a mobilidade humana como direito fundamental. Já criada, a polícia anti-imigração terá o poder de controlar entradas e deportar imigrantes ilegais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!