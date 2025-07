Veja o que muda no Imposto de Renda caso projeto que amplia isenção seja aprovado Parecer do relator altera limites de desconto e beneficia 500 mil brasileiros com nova alíquota

Fala Brasil|Do R7 11/07/2025 - 11h03 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share