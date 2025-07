Veja o que se sabe até agora sobre a onda de ataques a ônibus em SP

A onda de ataques a ônibus em São Paulo resultou em mais de 50 incidentes em menos de 24 horas, ocorrendo quase simultaneamente. Os ataques deixaram motoristas e cobradores em alerta. Desde junho, pelo menos 760 veículos foram vandalizados, e a polícia prendeu sete pessoas. Em Itapevi, três adolescentes foram apreendidos após atearem fogo em um ônibus social. Outros locais, como Osasco, São Bernardo do Campo e Diadema, também foram afetados. Para combater a violência, a Secretaria de Segurança Pública iniciou uma operação com mais de 8 mil policiais nas ruas.



