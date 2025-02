Veja os destroços do avião que caiu na zona oeste de SP

Um avião caiu na Avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo, após decolar do Campo de Marte, nesta sexta (7). O capitão Mello do Corpo de Bombeiros informou que houve duas vítimas fatais a bordo da aeronave e outras seis pessoas foram socorridas. Cinco delas estavam no interior do ônibus atingido pela queda e uma outra era um motociclista que se acidentou ao tentar evitar o local.