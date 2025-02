Veja por que os casos de infartos em mulheres estão aumentando

O infarto é uma ameaça crescente para as mulheres, com mais de 23 mil mortes diárias no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mônica e Lorena são pacientes que sobreviveram após experiências de infarto. Mônica mudou sua alimentação e abandonou o cigarro após 50 anos de vício. "Eu estava no trabalho e senti dores no peito. Foi um susto", ela recorda. Já Lorena sofreu sintomas de queimação e formigamento sem perceber que se tratava de um infarto, mas foi salva pela rápida ação do marido ao levá-la ao hospital. Especialistas alertam que menopausa, estresse, sedentarismo e maus hábitos alimentares aumentam os riscos de infarto em mulheres, especialmente entre 50 e 69 anos.