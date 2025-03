Veja quais são os animais mais velhos do zoológico de São Paulo

O zoológico de São Paulo , com 67 anos de história, abriga entre os seus moradores mais antigos dois pelicanos, Péu e Léo. Péu, com no mínimo 62 anos, e Léo, com início de catarata, superam a expectativa de vida média da espécie. Outra residente notável é a cacatua Júlia, de 54 anos, que recebe cuidados especiais devido à idade avançada. O zoológico também celebrou o nascimento de quatro filhotes de leão e duas jovens araras azuis, destacando seus esforços contínuos de conservação das espécies.



