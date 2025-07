Veja quem é a convidada de Éder Militão que viralizou ao dormir durante show de Gusttavo Lima

Marcela Moreno foi filmada dormindo durante o casamento do jogador do Real Madrid, Éder Militão, em São Paulo . A festa durou 12 horas, começando às 6 da tarde e terminando às 6 da manhã, e contou com a apresentação do cantor Gusttavo Lima. Marcela, que viajou cinco horas até o local e se preparou intensamente para a ocasião, explicou que o cansaço de sua rotina como assistente fiscal e mãe, além de seus estudos no final de semana, contribuíram para seu sono no evento.



