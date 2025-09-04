Vendedor de marmitas salva menina de 12 anos de possível abuso
William Ribeiro agiu rapidamente e confrontou o criminoso
O vendedor de marmitas William Ribeiro impediu um provável caso de abuso envolvendo uma menor no interior de São Paulo. O incidente ocorreu perto de uma escola durante o dia. Um homem suspeito abordou a garota, que estava acompanhada por um amigo, e tentou coagi-la a segui-la sob ameaça.
A situação chamou a atenção de William Ribeiro quando ele viu o homem levando a menina para um terreno baldio. Ao confrontar o suspeito sobre sua relação com a vítima, este alegou ser namorado dela. No entanto, ao questionar diretamente a garota se ela conhecia o homem ou se ele era algum parente ou amigo seu, ela negou qualquer vínculo.
Após ser desmascarado pelo vendedor e perceber que não conseguiria manter sua farsa, o agressor tentou fugir correndo. Apesar da perseguição inicial não ter sucesso devido à velocidade do suspeito na fuga, outros trabalhadores da área conseguiram detê-lo algumas ruas adiante utilizando motocicletas.
O indivíduo foi levado à delegacia da mulher em Bauru e permanece preso após confessar ter abordado a jovem mas negar intenção criminosa grave. A polícia utilizou depoimentos e imagens para converter sua prisão em flagrante para preventiva.
