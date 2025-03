Veterinária explica por que decidiu colocar cachorros da atriz Letícia Sabatella para adoção

A veterinária Adriane Firmo concedeu uma entrevista exclusiva ao Fala Brasil, para falar sobre a doação dos cães pertencentes à atriz Letícia Sabatella e seu marido, o ator Daniel Dantas. Adriane disse que os animais sofriam com carrapatos e recebiam alimentação insuficiente, e, por isso, decidiu colocá-los para adoção. Letícia Sabatella compartilhou vídeos dos cães após o ocorrido e a assessoria de imprensa da atriz prometeu uma nota oficial em resposta. Outro veterinário já envolvido no cuidado dos cães comentou que nunca presenciou maus-tratos.



