Vídeo de amigo de empresário morto em Interlagos chegando em casa será anexado ao processo

A investigação sobre a morte do empresário Adalberto Santos Junior, encontrado em buraco no autódromo de Interlagos, ganhou um novo ingrediente. Um vídeo que mostra o horário que mostra o horário em que Rafael Aliste, o amigo que estava com ele, chegou em casa será anexado ao processo. Pelo horário que aparece nas imagens, Rafael chegou em casa pouco depois das 23h de 30 de maio, o mesmo dia do desaparecimento de Adalberto.



