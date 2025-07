Vídeo: marinheiro resgata cadelinha abandonada em alto mar no Paraná

Um tripulante de um barco encontrou uma cadelinha nadando sozinha, longe da costa, em alto mar próximo a Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. Acredita-se que ela foi abandonada de forma criminosa. Ao chegar em terra firme, a cadelinha fugiu assustada. A polícia investiga o caso para identificar o responsável pelo abandono, e a delegacia do meio ambiente está encarregada da investigação sobre maus-tratos a animais.



