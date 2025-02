Vídeo mostra momento em que avião capota ao tentar pousar em Toronto

Um avião modelo CRJ-900 da Delta Airlines capotou ao tentar pousar no aeroporto de Toronto, no Canadá. O acidente ocorreu em um voo procedente de Minneapolis, Estados Unidos, com 76 passageiros e quatro tripulantes a bordo. Todos sobreviveram. Este é o quarto incidente aéreo na América do Norte desde janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!