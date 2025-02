Vídeo mostra o exato momento da queda e explosão de avião em SP

Um avião caiu na manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito passageiros. O acidente resultou em duas mortes e pelo menos seis feridos. A aeronave, que havia decolado do aeroporto Campo de Marte, tentava um pouso de emergência quando colidiu com um ônibus, causando um incêndio.