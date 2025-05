Vídeo: passageiros enfrentam turbulência durante voo na Índia

Durante um voo doméstico na Índia, passageiros vivenciaram momentos de pânico devido a uma tempestade de granizo. Imagens mostram reações de desespero, com gritos, enquanto a aeronave era sacudida. O piloto declarou emergência e conseguiu pousar em segurança com todos os 227 ocupantes. A companhia aérea informou que seguiu os protocolos necessários e que a aeronave passará por manutenção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!