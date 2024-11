Voluntário brasileiro morre durante combate na Ucrânia

Mais um brasileiro morreu lutando na guerra da Ucrânia. A informação foi confirmada neste sábado (30). Tiago Nunes, de 19 anos, chegou ao país há cerca de um mês. Segundo familiares, o corpo do brasileiro, que morreu em combate, está em um campo minado, o que dificulta a retirada. Nunes vivia em Rurópolis, no Pará. A prefeitura da cidade divulgou uma nota lamentando a morte do morador.