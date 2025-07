Vulcão entra em erupção na Islândia e resort é esvaziado

Um resort na Islândia foi esvaziado após a erupção de um vulcão. Esta foi a décima segunda erupção na região desde 2021. A lava saiu por uma fissura de 1 km, criando imagens impressionantes. Apesar da ausência de ameaça direta às estruturas do resort, as autoridades decidiram retirar as pessoas como medida de segurança devido ao risco de exposição a gases tóxicos.



