Brasileiro sequestrado no Equador é resgatado A onda de violência no país já causou 14 mortes e 130 reféns

O presidente do Equador decretou estado de guerra contra as facções do país. A onda de violência no país já causou 14 mortes e 130 reféns, entre policiais e civis. Até o momento, cerca de 40 pessoas foram resgatadas, entre elas o empresário brasileiro.