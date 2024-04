Enem 2023: resultado será divulgado nesta terça (16) Com o resultado em mãos, os candidatos podem se inscrever, a partir do dia 22 deste mês, no Sisu

As notas do Enem serão divulgadas nesta terça (16) pelo Ministério da Educação. Mais de 3,9 milhões de estudantes fizeram as provas no ano passado, e agora chegou o momento de saber como foi o desempenho. Para ter acesso às notas, basta entrar no site.