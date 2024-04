Filhas de Palmirinha brigam por herança milionária da apresentadora A mais nova está sendo acusada de ocultar o valor real do patrimônio deixado pela mãe

Uma herança milionária é o centro da briga entre as três filhas da apresentadora Palmirinha, que morreu no ano passado. A mais nova está sendo acusada de ocultar o valor real do patrimônio deixado pela mãe. O principal motivo para o impasse é que a apresentadora não deixou um testamento.