Globo de Ouro 2024: Veja a lista dos vencedores O evento foi realizado no último domingo (7)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma das premiações mais importantes da televisão e do cinema mundial foi realizada no último domingo (7) à noite nos Estados Unidos. Veja os destaques da edição deste ano do Globo de Ouro.