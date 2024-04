Setores que mais empregam criticam fala de Lula sobre desoneração da folha de pagamento Presidente afirmou que empresários precisam apresentar alguma contrapartida para continuarem com o benefício

As entidades que representam os setores que mais empregam no Brasil criticaram a fala do presidente Luiz Inácio lula da Silva sobre a desoneração da folha de pagamento. Lula disse, em Pernambuco, que os empresários querem a desoneração sem apresentar uma contrapartida ao governo federal.