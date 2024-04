SP: pedalada marca 100 dias dos primeiros ataques do Hamas a Israel A ação chamou a atenção para as 132 pessoas que ainda são mantidas reféns pelo grupo

Manifestações no Brasil e no mundo marcaram os 100 dias dos primeiros ataques do Hamas a Israel. Em São Paulo, uma pedalada chamou a atenção para as 132 pessoas que ainda são mantidas reféns pelo grupo terrorista. Na manhã de hoje (15), pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após um atropelamento em Israel. As autoridades investigam se é um caso de ataque terrorista.