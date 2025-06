Vulcão Kilauea no Havaí registra nova erupção Erupção ocorre em área isolada sem riscos para visitantes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h17 ) twitter

Vulcão Kilauea, no Havaí, registra 27ª erupção desde dezembro

O Kilauea, considerado o vulcão mais ativo do mundo, iniciou uma nova erupção no Havaí. A atividade acontece em uma região remota do Parque Nacional dos Vulcões, garantindo a segurança dos visitantes. Desde dezembro do ano anterior, o vulcão já registrou 27 erupções.

A maioria das erupções do Kilauea dura menos de 24 horas, proporcionando imagens notáveis. Apesar da frequência das atividades, elas ocorrem em áreas isoladas, sem representar ameaça para o público que visita o parque.

