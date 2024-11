Intérprete de Arif em Força de Mulher empolga fãs brasileiras: ‘Lindo demais e a Bahar não percebe’ Galã da novela turca apareceu com cabelo e barba grisalhos e arrancou suspiros dos seguidores em meio a um cenário de natureza Fora das Telas|Do R7 31/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 02h00 ) twitter

Feyyaz Duman ganha elogio dos fãs de Força de Mulher Reprodução/Instagram

Feyyaz Duman, o Arif de Força de Mulher, está fazendo sucesso entre os fãs brasileiros nas redes sociais. O ator compartilhou fotos com um novo visual grisalho no Instagram e arrancou suspiros do público que acompanha a novela turca na tela da RECORD.

Sem revelar o local exato das fotos na publicação, o ator apareceu em meio a um lugar de praia e escreveu em inglês: “Na natureza”.

O registro teve mais de 20 mil curtidas e entre as dezenas de comentários em português, muitos elogiaram a beleza de Feyyaz Duman.

“Total elegância", escreveu uma seguidora. “Que lindo homem charmoso”, disse outra. “Mais bonito do que na novela”, opinou mais uma. “Lindo demais e a Bahar não percebe", comentou uma telespectadora.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre piquenique icônico em que Arif participou com Bahar:

Pensando em proporcionar um dia feliz para Bahar (Özge Özpirinçci) ao lado dos pequenos, Arif (Feyyaz Duman) convidou a família para um piquenique no parque. Só que ninguém imaginava que aquele encontro se transformaria em uma grande festa, recheada de surpresas e momentos divertidos! Enver (Şerif Erol), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Yeliz (Ayça Erturan) e até Hikmet (Melih Çardak) deram pinta por lá e fizeram a alegria dos fãs de Força de Mulher!