A caminhada de Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher chegou ao fim. Assim como o acidente na balsa, a morte do personagem também foi causada por Sirin (Seray Kaya). O rapaz se recuperava no hospital após uma cirurgia, devido ao acidente de carro, quando a garota decidiu desregular o acesso da medicação dele. A partida de Sarp foi muito dolorida para Bahar (Özge Özpirinçci), que tinha acabado de dar mais uma chance para o amor dos dois e já havia sofrido por tê-lo perdido uma vez. A seguir, relembre a trajetória do galã!

Reprodução/RECORD