Arif ficou furioso ao descobrir que Bahar estava morando com Sarp na casa de Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Enver (Şerif Erol), e cobrou um posicionamento dela. O jovem fez uma segunda declaração de amor, ainda mais bonita do que a primeira. Mas, pela felicidade dos filhos, a protagonista decidiu colocar um ponto final definitivo no romance. Será que Bahar vai mudar de ideia? Para descobrir, acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Reprodução/RECORD