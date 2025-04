A segunda fase de Força de Mulher terminou com um grave acidente de carro envolvendo Bahar (Özge Özpirinçci), Sarp (Caner Cindoruk), Arif (Feyyaz Duman) e Hatice (Bennu Yıldırımlar). No capítulo especial exibido pela RECORD, outro trágico momento surpreendeu o público: as mortes de Suat (Gazanfer Ündüz), Nezir (Hakan Karahan) e Azmi (Kuzey Yücehan). E para deixar tudo ainda mais angustiante, Emre (Ahmet Rıfat Şungar) avisou Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) sobre o sumiço de Arda. A seguir, veja tudo o que os internautas comentaram sobre essas sequências eletrizantes!

Reprodução/RECORD