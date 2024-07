Confira a ficha técnica de Força de Mulher, novela que estreia nesta segunda (29) na RECORD Trama turca é dirigida por Merve Girgin e tem roteiro assinado por Hande Altayli Novidades|Do R7 29/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Força de Mulher estreia nesta segunda (29), às 21 horas, na RECORD Divulgação

Força de Mulher estreia nesta segunda (29), na tela da RECORD, e conta com uma equipe de sucesso. A começar pela direção da novela turca, feita por Merve Girgin, uma diretora de televisão, de 41 anos, nascida em Istambul.

Além de Força de Mulher, Merve acumula outros trabalhos famosos na Turquia, como The Girl Named Feriha (2011), a novela Mother (2016), a série O Hayat Benim (2018) e o filme War of the Roses (2014).

Hande Altayli, de 53 anos, assina o roteiro da produção e recebeu o prêmio de Melhor Roteirista de Série de TV pelo trabalho em Força de Mulher no Ayakli Gazete TV Stars Awards, em 2018. Hande também escreveu a série de TV turca Merhamet (2013).

A música da novela é de Cem Tuncer e a produção executiva é de Suzan Sümeli.

Publicidade

Fique ligado e acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta, às 21 horas, na RECORD.

Veja sete motivos para acompanhar a novela Força de Mulher: