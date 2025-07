Enver e Bahar encontram apartamento revirado por Sirin | Força de Mulher

Enver, Arif e Bahar vão até o apartamento conferir se Sirin ainda está lá. Ao entrarem, eles se deparam com o imóvel todo bagunçado e revirado. Arif grita por Sirin para se certificar de que ela não está mais no local. Enver corre para verificar se o dinheiro que escondeu ainda está lá.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!