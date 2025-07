Sirin tem surto de raiva ao ver Bahar no hospital | Força de Mulher

Enver faz uma visita a Sirin no hospital em que ela está internada. Os dois passeiam e conversam pelo gramado. De fora, na portaria, Bahar os observa. De repente, Sirin vê a irmã e tem um surto de raiva. Ela corre em direção a Bahar enquanto grita xingamentos. As enfermeiras precisam contê-la.



