Casamento à vista! João e Táila Cavalcante contam história de amor no Game dos 100 Márcia Fu entrevistou o casal no lounge e arrancou boas risadas Novidades|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João e Táila Cavalcante pretendem se casar com o dinheiro do prêmio Reprodução/Instagram

Já imaginou conhecer seu amor em um sonho, e depois encontrá-lo pessoalmente? Foi isso o que aconteceu com João e Táila Cavalcante! Márcia Fu entrevistou o casal no Game dos 100 e quis saber todos os detalhes da história de amor deles.

“Eu tive um sonho com um cabelinho grisalho, mas falei assim, ‘não quero velho”, brincou Táila em bate-papo com a queen, que acrescentou: “Ninguém merece!”

A estudante de moda contou que trabalhava em uma loja, e estava de férias quando teve o sonho. Ao voltar para o trabalho, ela deu de cara com João: “Enquanto ela estava tendo o sonho dela, eu também tive um. Com o tempo, eu escrevi meu sonho, e ela fez a mesma coisa. Assim que a gente se conheceu e se apaixonou”, revelou o motoboy.

O casal pretende usar o dinheiro do prêmio para o casamento, e também querem filhos: “Meia-dúzia tá ótimo”, soltou João, sendo corrigido pela amada: “No máximo uns três!”

‌



Assista:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

Emocionados? Relembre o rio de lágrimas dos participantes do Game dos 100

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os sentimentos dos participantes estavam aflorados no sexto episódio do Game dos 100! A tensão do jogo e o cansaço fez rolarem todos os tipos de choro possíveis. Se você faz parte do time de emocionados, pegue seu lencinho e relembre todo o chororô no programa!