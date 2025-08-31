Saiba quem são os eliminados do sétimo episódio do Game dos 100 Agora a competição conta com 30 jogadores disputando o prêmio Novidades|Do R7 31/08/2025 - 15h42 (Atualizado em 31/08/2025 - 15h42 ) twitter

Samantha, Ângela, Aline, Anderson, Adryana, Di, Carla, Rei da Manga, Regina e Fernando estão fora do jogo Arte/R7

Mais 10 participantes caíram fora do Game dos 100! O sétimo episódio foi recheado de emoções, e contou com provas disputadíssimas do início ao fim. Agora, restam apenas 30 jogadores no páreo. Quem será que leva o prêmio de R$ 300 mil?

Neste domingo (31), os eliminados marcaram o programa com garra e lágrimas. Veja quem saiu em cada prova!

Confira:

1ª Prova - Caça lanterna: Samantha Shara

2ª Prova - Galão de Bolinhas: Ângela Bismarchi

3ª Prova - Desenrola, enrola: Aline Golias

4ª Prova - Corrente de cartolina: Anderson Calisthenics

5ª Prova - Pilha de caixas: Adryana Ribeiro

6ª Prova - Transporte de patinho: Di Campagnolli

7ª Prova - Pegar o buquê: Carla Moraes

8ª Prova - Dominós: Rei da Manga

9ª Prova - O chão é lava: Regina Schazzitt

10ª Prova - Espiral na taça: Fernando Presto

Gostou do episódio?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

Publicidade

