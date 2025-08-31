Saiba quem são os eliminados do sétimo episódio do Game dos 100
Agora a competição conta com 30 jogadores disputando o prêmio
Mais 10 participantes caíram fora do Game dos 100! O sétimo episódio foi recheado de emoções, e contou com provas disputadíssimas do início ao fim. Agora, restam apenas 30 jogadores no páreo. Quem será que leva o prêmio de R$ 300 mil?
Neste domingo (31), os eliminados marcaram o programa com garra e lágrimas. Veja quem saiu em cada prova!
1ª Prova - Caça lanterna: Samantha Shara
2ª Prova - Galão de Bolinhas: Ângela Bismarchi
3ª Prova - Desenrola, enrola: Aline Golias
4ª Prova - Corrente de cartolina: Anderson Calisthenics
5ª Prova - Pilha de caixas: Adryana Ribeiro
6ª Prova - Transporte de patinho: Di Campagnolli
7ª Prova - Pegar o buquê: Carla Moraes
8ª Prova - Dominós: Rei da Manga
9ª Prova - O chão é lava: Regina Schazzitt
10ª Prova - Espiral na taça: Fernando Presto
Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!
