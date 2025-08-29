Língua afiada! Veja 7 provas de que Andreoli é o melhor comentarista do Game dos 100 O apresentador manda bem nos apontamentos do programa Novidades|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felipe Andreoli tem o dom da palavra, não é? Reprodução/RECORD

Do alto do camarote do Game dos 100, Felipe Andreoli tem visão privilegiada de tudo o que acontece no jogo e usa isso a seu favor! O apresentador faz comentários divertidos, certeiros, e que levam Rafa Brites às lágrimas de tanto rir. Relembre sete frases dele no sexto episódio do game show!

“Tá com a faca e o queijo na mão... Tá com a viola e o microfone na mão!”

Logo na primeira prova do programa, Andreoli narrava a disputa entre Anderson Lima e Joi Almeida, quando se surpreendeu com o cover tomando a dianteira. Felipe soltou uma expressão popular, mas logo adaptou para o universo de Gusttavo Lima.

“Sequei a Ângela. Felipe Andreoli, você é um secador humano”

No desafio seguinte, quando Ângela Bismarchi suava a camisa pela última vaga contra Renan Oliveira, o apresentador deu uma leve ‘secada’ e a participante deixou a bolinha cair no chão, tendo que começar tudo de novo. Rafa chamou a atenção do marido, que soltou essa pérola.

“Vocês certamente conhecem aquela expressão... Tá estressado? Vai pescar! E é isso que a gente vai fazer com vocês”

Na pescaria de garrafas, Felipe contou a dinâmica da prova citando um ditado. Mais que apresentar, é preciso transmitir cultura, não é? O problema é que ninguém relaxou, foi difícil deixar a garrafinha em pé!

‌



“Vamos Samuel, para de conversar com a arbitragem, parece jogador de futebol brasileiro. [...] Ele fez o que todo pescador faz, ficou conversando demais e o prêmio escapou!”

Samuel Simões é prova viva do nível de dificuldade da prova. Ele até conseguiu erguer a garrafinha, mas não sabia como tirar a argola da vara de pesca do bocal da garrafa. Andreoli notou que o rapaz reclamou com a produção, e não deixou passar. O participante acabou sendo eliminado.

Se liga:

Não deu para o Samuel na pesca! 😥 #GameDos100 pic.twitter.com/2EQNeberAa — Game dos 100 📣 (@gamedos100) August 24, 2025

“Tô sentindo um cheirinho de queijo ou é impressão minha? Não, né? Tá todo mundo com o pé limpinho”

Com um sorriso de orelha a orelha, o apresentador ficou ansioso para soltar essa piada de ‘tio do pavê’ quando os jogadores tiraram os tênis para a sexta atividade! Quem nunca?

‌



“Olha o bololô!”

Gente como a gente, Andreoli tem um vocabulário diversificado. Quando ele viu os participantes se enrolando com os cabos de vassoura e as bexigas, chamou a atenção da galera para a bagunça com um termo maravilhoso: bololô.

“A corrida mais devagar que vi na minha vida...”

Ansioso, o apresentador estava com os nervos à flor da pele na prova de puxar a garrafa com os pés. Todos os participantes fizeram a atividade na velocidade mais lenta possível, a fim de não derrubar a garrafinha. Andreoli soltou essa pérola quando o desafio terminou!

‌



Nosso apresentador não nasceu para comentar o Game dos 100!

Relembre:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

Veja também: Emoção, shipp e risadas! Veja detalhes do sexto episódio de Game dos 100

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O domingo (24) foi inundado por emoções e momentos super divertidos no Game dos 100! O sexto episódio contou com provas difíceis, um toque de romance e muitas risadas. Confira todos os detalhes!