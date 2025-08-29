Felipe Andreoli entra no desafio de A Fazenda: ‘Mostra esse momento inacreditável!’ O apresentador do Game dos 100 se divertiu no challenge Esquenta|Do R7 29/08/2025 - 17h36 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h36 ) twitter

Felipe Andreoli convocou Rafa Brites e Paloma Tocci para o desafio Reprodução/Instagram

Que tal um crossover de Game dos 100 e A Fazenda 17? Felipe Andreoli foi convocado por Lucas Selfie para contar qual é o seu momento favorito na história do reality rural. O apresentador aceitou o desafio e surpreendeu com a resposta!

Andreoli soltou: “São muitos, mas tem um clássico, quem nunca viveu isso, né? Foi numa festa, bebeu demais e depois não sabia direito onde era o banheiro, confundiu o banheiro com o próprio quarto, como meu amigo Dinei! O que é isso, mostra esse momento inacreditável! Coisas que só acontecem na Fazenda...”

O apresentador se divertiu relembrando a cena icônica e aproveitou para convocar a esposa, Rafa Brites, e a jornalista Paloma Tocci para o challenge!

Não se esqueça que agora você também pode participar do desafio! Poste um vídeo com a hashtag #AFazendaVemAí e conte para a gente qual é o seu momento favorito da história do reality rural.

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

Quem ganhou A Fazenda? Relembre os vencedores de todas as temporadas do reality rural

