Catástrofe! São Paulo e Minas Gerais encaram os temidos ‘lacinhos’ do Game dos 100
Apresentadores e jornalistas da RECORD se jogaram no desafio
Se você acha que é fácil, é porque nunca tentou! A prova dos laços do Game dos 100 fez os participantes suarem a camisa no quinto episódio. E para testar a temida atividade, a turma do Balanço Geral de São Paulo e jornalistas de Minas Gerais caíram na brincadeira!
Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi já estão ficando especialistas nos desafios do game show, e não é que eles tentaram mais uma? O trio caiu na risada ao tentar colocar os lacinhos dentro da tigela enquanto estavam vendados. Fabíola chegou a derrubar o recipiente no chão!
Já em Belo Horizonte (MG), as jornalistas Kiuane Rodrigues e Helen Oliveira travaram uma disputa para descobrir quem levaria a melhor na prova! Elas tiveram cinco minutos para cumprir o desafio e arrasaram. Quer saber quem ganhou?
