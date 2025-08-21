Logo R7.com
Catástrofe! São Paulo e Minas Gerais encaram os temidos ‘lacinhos’ do Game dos 100

Apresentadores e jornalistas da RECORD se jogaram no desafio

Novidades|Do R7

Kiuane, Helen, Passaia, Fabíola e Lombardi se divertiram às cegas Reprodução/Instagram

Se você acha que é fácil, é porque nunca tentou! A prova dos laços do Game dos 100 fez os participantes suarem a camisa no quinto episódio. E para testar a temida atividade, a turma do Balanço Geral de São Paulo e jornalistas de Minas Gerais caíram na brincadeira!

Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi já estão ficando especialistas nos desafios do game show, e não é que eles tentaram mais uma? O trio caiu na risada ao tentar colocar os lacinhos dentro da tigela enquanto estavam vendados. Fabíola chegou a derrubar o recipiente no chão!

Já em Belo Horizonte (MG), as jornalistas Kiuane Rodrigues e Helen Oliveira travaram uma disputa para descobrir quem levaria a melhor na prova! Elas tiveram cinco minutos para cumprir o desafio e arrasaram. Quer saber quem ganhou?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!


Últimas


