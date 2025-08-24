Disputada! Kamila Simioni abala corações no Game dos 100
A empresária foi shippada com dois participantes pelos amigos
Tão disputado quanto o prêmio do Game dos 100, foi o coração de Kamila Simioni! Brincadeiras à parte, a empresária se divertiu com os ‘romances’ que viveu ao lado de dois jogadores: Patric Santanna e Di Campagnolli. Entenda!
Logo no início do sexto episódio, Márcia Fu protagonizou uma divertida perseguição para expor um affair no lounge. A queen pegou na mão de Patric e foi tirar satisfações sobre um possível romance dele com Simioni. A empresária negou, mas o rapaz deixou um clima no ar!
Kamila foi eliminada na oitava prova do dia, e recebeu uma homenagem fofa de Di nas redes sociais: “Qual o ship de Simioni e Campagnolli? Que mulher! Amei conhecer. Quem diria que essa amizade aconteceria, né? Essa é minha, amo tu”, escreveu o ator.
A dupla teve uma rixa na prova das camisetas, quando lutaram pela mesma peça e Simioni soltou: “Essa é minha!” Porém, a discussão no desafio se transformou em amizade no dia a dia do lounge!
