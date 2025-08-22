Jogadores do Game dos 100 abrem o coração sobre força extra para seguir no jogo Renan Brasil e Alexis Couto mostraram fotos das mães Novidades|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renan Brasil e Alexis Couto deixaram os fãs emocionados Reprodução/RECORD

É bom pegar o lencinho, os jogadores do Game dos 100 emocionaram o público ao declarar o amor deles pelas famílias! Renan Brasil e Alexis Couto mostraram fotos da mãe e dos irmãos no lounge, e exaltaram a importância dos familiares na competição.

Renan contou: “Minha mãe é cearense, ela cozinha muito bem, o tempero é ótimo. A comida do restaurante é muito boa e a gente trabalha junto. Sou muito competitivo, na hora vira uma chave na minha cabeça e eu fico cego. Tanto que quando ganhou algum desafio, eu comemoro, grito, choro, me jogo. Não vim para o game à toa, vim para ganhar e levar para a casa!” Enquanto o jogador falava, fotos da família eram mostradas.

Alexis abriu o armário no lounge e revelou o que carrega suas energias entre uma prova e outra: “Além da minha correntinha, que minha mãe me deu, trouxe também essa foto, da minha mãe, do meu irmão, nós três somos muito unidos, e eles me deram muita força para eu vir. Isso aqui é um dos meus amuletos, que está fazendo eu seguir no jogo!”.

Assista:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

‌



Para inspirar! Relembre frases marcantes dos jogadores no Game dos 100

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quem não se sente inspirado com uma boa frase? Os jogadores do Game dos 100 têm um repertório extenso quando os assuntos são canetadas e conselhos de vida. Duvida? Aqui o papo é sério, se liga!