Rafa Brites se encanta com registros de Fernando de Noronha: ‘O lugar mais bonito que já estive na vida!’ A apresentadora passeou pelas praias paradisíacas com o maridão Novidades|Do R7 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafa Brites e Felipe Andreoli aproveitam as férias Reprodução/Instagram

Apesar de estarem no ar com Game dos 100 e Love & Dance, Rafa Brites e Felipe Andreoli aproveitam os dias bem longe da correria de São Paulo (SP)! Depois de terminarem as gravações dos programas, o casal marcou presença no casamento de Marco Luque, em Fernando de Noronha (PE), e garantiu dias relaxados curtindo as paisagens exuberantes!

Rafa publicou postagem mostrando cada detalhe da viagem: “Confirmando mais uma vez, continua sendo o lugar mais bonito que já estive na vida!” Nos stories, a apresentadora ainda mostrou que encontrou golfinhos e uma baleia jubarte no passeio de barco!

Os seguidores adoraram os registros e comentaram: “Lindas fotos, vocês estão umas gracinhas”, disse uma fã. Outra brincou: “A Barbie dando um passeio!”

Se liga:

Fique ligado! O Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Já o próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja os episódios dos dois programas no RecordPlus!

‌



Emoção, shipp e risadas! Veja detalhes do sexto episódio de Game dos 100

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O domingo (24) foi inundado por emoções e momentos super divertidos no Game dos 100! O sexto episódio contou com provas difíceis, um toque de romance e muitas risadas. Confira todos os detalhes!